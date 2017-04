DIRETTA Serie A, Inter-Milan 0-0: segui la cronaca LIVE

Martin Sartorio ( Twitter: @SartorioMartin)

15/04/2017 12:30

DIRETTA SERIE A INTER MILAN / La 32a giornata di serie A si apre con Inter-Milan. Il derby della 'Madonnnina', per la prima volta tutto cinese, si giocherà in un orario insolito quello delle 12.30 per favorire la visione nel Sol Levante. Gara fondamentale per la corsa all'Europa League: se i rossoneri dovessero vincere metterebbero davvero una seria ipoteca. Anche un pareggio potrebbe andare bene agli uomini di Montella per mantenere inalterato il vantaggio. La squadra di Pioli, reduce da un punto nelle ultime tre gare, invece, è chiamata al successo per rilanciarsi e scavalcare i cugini. Calciomercato.it vi offre il match di 'San Siro' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI:

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Medel, Miranda, Nagatomo; Gagliardini, Kondogbia; Candreva, Joao Mario, Perisic; Icardi.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Zapata, Romagnoli, De Sciglio; Kucka, Sosa, Fernandez; Suso, Bacca, Deulofeu.

CLASSIFICA: Juventus punti 77, Roma 71, Napoli 67, Lazio 60, Atalanta 59, Milan 57, Inter 55, Fiorentina 52, Sampdoria 45, Torino 44, Udinese 40, Chievo 38, Cagliari 35, Bologna 34, Sassuolo 32, Genoa 29, Empoli 23, Crotone 20, Palermo 15, Pescara 14.