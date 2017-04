Lega Serie A, De Laurentiis: "Commissariamento non risolverebbe nulla"

13/04/2017 18:54

LEGA SERIE A DE LAURENTIIS / La situazione di stallo nella Lega dei club di Serie A non si sblocca e c'è chi prova a scuotere gli animi. Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, all'uscita dall'assemblea ha parlato della situazione ai microfoni di 'Sky Sport': "Gli unici passi avanti in Italia sono stati fatti con Veltroni, che rese i club società per azioni con finalità lucrative - ha detto - Dopo, il vuoto. In Lega si pensa solo a come spartirsi i soldi, più che a procurarseli. Il commissariamento non risolverebbe nulla. Il ministro Lotti deve mettersi una mano sulla coscienza. Serve fare un nuovo bando per i diritti tv, migliore di quello inglese e tedesco, altrimenti non cambierà nulla".

N.L.C.