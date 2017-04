Calciomercato Milan, da Rui Costa a Shevchenko: i 10 colpi più costosi di Berlusconi

Matteo Bellan (Twitter @TeoBellan)

13/04/2017 19:20

CALCIOMERCATO MILAN TOP 10 ACQUISTI BERLUSCONI / Silvio Berlusconi ha ufficialmente venduto il Milan alla Rossoneri Sport Investment Lux di Yonghong Li. Si chiude così un'era durata 31 anni con ben 29 trofei conquistati e il ricordo di tanti campioni che hanno indossato la maglia rossonera regalando grandi gioie ai tifosi. L'ormai ex patron ha investito molto in sede di calciomercato per rinforzare la squadra, regalando colpi molto importanti e spesso pure costosi. A un certo punto ha un po' chiuso i rubinetti, ma andando indietro nel tempo si possono ricordare acquisti veramente di alto livello per il calciomercato Milan targato Berlusconi, con la regia del fido Adriano Galliani. Andiamo a vedere ora quali sono i 10 arrivi più costosi di questi 31 anni.

Calciomercato Milan: la top 10 degli acquisti di Berlusconi

1. Manuel Rui Costa (42 milioni di euro): è il fantasista portoghese il colpo più costoso del Milan di Silvio Berlusconi. Arrivato dalla Fiorentina nell'estate 2001, vivrà una prima stagione un po' travagliata a causa di qualche problema fisico. Ma nell'annata 2002/03 fu tra i protagonisti della vittoria di Champions League e Coppa Italia. Poi l'arrivo del giovane Ricardo Kakà lo ha messo un po' in ombra, ma lui è rimasto sempre professionale e si è fatto trovare pronto quando è stato chiamato in causa. Dopo aver chiuso la carriera al Benfica, ne è diventato direttore sportivo.

2. Filippo Inzaghi (37 milioni): anche lui, come Rui Costa, arrivò nell'estate 2001 e fu uno dei fiori all'occhiello di una campagna acquisti stellare. Nelle idee di Silvio Berlusconi c'era il sogno di vedere il Milan vincere con il trio Rui Costa-Inzaghi-Shevchenko. Per lui 126 gol in 300 presenze, è stato uno degli attaccanti più amati dai tifosi e le sue reti sono soprattutto legate alla Champions League e in generale alle competizioni internazionali. L'eroe di Atene, nella finale di rivincita contro il Liverpool, con tanto di doppietta. E' stato anche allenatore al Milan, ma dopo aver fatto bene nel settore giovanile, ha fallito in Prima Squadra. Adesso allena il Venezia in Lega Pro.

3. Alessandro Nesta (30,5 milioni): il grande colpo dell'estate 2002, quello decisivo per far compiere un salto di qualità alla difesa e in generale alla squadra. Arrivato da una Lazio che sembrava avviata al fallimento, 'Sandro' è diventato presto una delle colonne della squadra di Carlo Ancelotti. Ha composto con Paolo Maldini una grande coppia difensiva, vincendo tanti trofei. Uno dei centrali più forti di sempre. Oggi allena il Miami FC nella NASL americana.

4. Carlos Bacca (30 milioni): il centravanti colombiano è arrivato a Milanello nell'estate 2015 dopo due Europa League vinte da protagonista con il Siviglia. Nonostante sia stato il migliore marcatore rossonero in queste due stagioni, è stato spesso criticato e considerato sacrificabile. Sembrava vicino alla cessione la scorsa estate, ma poi è rimasto. Adesso sembra nuovamente in partenza tra qualche mese.

5. Ronaldinho Gaucho (25 milioni): Ancelotti preferiva un centravanti come Drogba o Adebayor, ma Berlusconi si impuntò e gli prese un fantasista come il brasiliano. Era in fase calante quando Dinho fu acquistato dal Barcellona nel 2008, però i numeri al Milan non furono poi negativi: 26 gol e 29 assist in 95 presenze. Fu praticamente regalato al Flamengo nel gennaio 2011, quando Massimiliano Allegri lo aveva messo ai margini della squadra non ritenendolo adatto al suo progetto tattico. Dopo un po' di girovagare tra Brasile e Messico, si è ritirato ed è divenuto ambasciatore del Barcellona.

6. Alberto Gilardino (25 milioni): dopo aver fatto molto bene a Parma, rivelandosi uno degli attaccanti italiani più forti, arriva al Milan nell'estate 2005. Rimane per tre stagioni, segnando 44 gol in 132 presenze e togliendosi la soddisfazione vincere Champions League, Supercoppa Europea e Mondiale per Club. Ceduto alla Fiorentina nel 2008, oggi milita nel Pescara.

7. Alessio Romagnoli (25 milioni): dopo Nesta, è il difensore più pagato nella storia del Milan. Voluto fortemente da Sinisa Mihajlovic, che lo aveva allenato alla Sampdoria, ha ereditato la pesante maglia numero 13 ed è cresciuto molto in queste due stagioni. Gli manca ancora qualche step per potersi imporre come uno dei top nel ruolo.

8. Zlatan Ibrahimovic (24 milioni): giunto dal Barcellona verso la fine di un agosto 2010 in cui i tifosi erano un po' delusi dal mercato rossonero, dopo aver visto un anno prima partite una stella come Ricardo Kakà. L'arrivo dello svedese, seguito da quello di Robinho, diede grande entusiasmo a tutto l'ambiente e non a caso lo scudetto tornò ad essere cucito sulla maglia del Milan al termine della stagione. Vinse anche la Supercoppa Italiana. Fu ceduto per esigenze di bilancio al PSG per circa 21 milioni più bonus, dopo aver realizzato 56 gol in 85 presenze.

9. Andriy Shevchenko (23 milioni): blitz di Ariedo Braida a Kiev per bloccarlo e strapparlo sia alla Dinamo che alla concorrenza. Galliani non era convinto, ma l'allora direttore sportivo rossonero premette per l'acquisto dell'ucraino e non sbagliò. 'Sheva' è divenuto il secondo marcatore della storia del Milan. Nell'estate 2006 passa al Chelsea per circa 45 milioni, ma non ripete le prodezze dei tempi milanisti. Torna nel 2008 in prestito, però la sua stagione è anonima. Torna così alla Dinamo Kiev, dove chiude la carriera nel 2012. Dal 2006 è il ct dell'Ucraina.

10. Clarence Seedorf (22.5 milioni): arriva dall'Inter nell'ambito di un affare che porterà Francesco Coco sull'altra sponda di Milano. Diventa uno dei colpi più azzeccati della storia di Berlusconi in rossonero. Un centrocampista di grande personalità e qualità tecniche sopraffine. Nelle sue giornate migliori era sublime. Lascia nel 2012 per andare in Brasile al Botafogo, poi torna nel gennaio 2014 come allenatore ma la sua avventura finisce dopo pochi mesi. Adesso è svincolato dopo l'esperienza nella Serie B cinese con lo Shenzhen.