Milan, Galliani: "Ringrazio Berlusconi, le emozioni le tengo per me"

13/04/2017 18:46

MILAN GALLIANI - E' ufficiale il cambio di proprietà del Milan e l'addio di Silvio Berlusconi. Dopo la firma sul closing, anche Adriano Galliani lascerà la carica di Ad del club rossonero: "Dopo 31 anni sto vivendo con molta emozione questa giornata. Ringrazio Berlusconi per le belle parole dette su di me, stasera lo vedrò e glielo dirò. Comunque le emozioni preferisco tenermele per me - ha dichiarato Galliani uscendo dagli uffici della Lega dopo l'assemblea ordinaria come riporta 'Repubblica.it' - Commissariamento della Lega Serie A? C'è ancora una riunione fissata per giovedì".



G.M.