Calciomercato Roma, l'agente di Kessié frena: "Decidiamo io e lui"

Nicola Lo Conte

13/04/2017 18:36

CALCIOMERCATO ROMA KESSIE' ATALANTA / Il nome di Franck Kessié è stato uno dei più caldi del calciomercato già a gennaio. Si pensava che il suo trasferimento dall'Atalanta a un club di più alto lignaggio sarebbe avvenuto nella finestra invernale, ma così non è stato. I rumours, tuttavia, non si sono arrestati e l'ivoriano continua a occupare l'agente di numerosi top club. Noto, in particolare, l'interesse di Napoli, Chelsea, Juventus, Manchester United tra gli altri. Ma la pista da qualche mese ritenuta più concreta è quella che ne farebbe il primo colpo del calciomercato Roma per la prossima stagione.

Calciomercato Roma, agente Kessié: "Valuteremo con l'Atalanta"

Secondo informazioni raccolte dalla nostra redazione in esclusiva, l'accordo tra la Roma e l'Atalanta esiste già da gennaio. Agli orobici andrà, a fine stagione, una cifra tra i 25 e i 30 milioni di euro, forse con l'inserimento del giovane giallorosso Marchizza. Resta da raggiungere solo l'intesa con l'entourage del giocatore, probabilmente sulla base di un contratto da 1,5 milioni di euro a stagione. Insomma, manca davvero poco. Ma l'agente del centrocampista ivoriano, George Atangana, a due giorni dalla gara di campionato tra i capitolini e i bergamaschi, sembra frenare ai microfoni di 'Sky Sport'. "Io cerco di curare al meglio gli interessi del giocatore - ha detto - Mi viene da ridere a pensare a presunte influenze esterne, è ridicolo. Siamo io e lui a decidere dove giocherà, nessun altro. Bisogna solo valutare se le offerte saranno convenienti per il ragazzo. Io le ascolterò tutte, poi, insieme a lui e all'Atalanta troveremo la migliore soluzione per tutti". Forse, solo frasi di pretattica. L'obiettivo è probabilmente quello di ottenere un ingaggio più alto: la Roma, come detto, vuole chiudere a 1,5 milioni annui, la richiesta del giocatore sarebbe di almeno 2 milioni.