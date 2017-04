Real Madrid, Zidane trema: un big a rischio per il Bayern!

13/04/2017 18:28

REAL MADRID INFORTUNIO BALE - Trema Zinedine Zidane. La situazione di Gareth Bale tiene in ansia il Real Madrid, con l'asso gallese sostituito ieri sera a metà ripresa del match di Champions in casa del Bayern Monaco a causa di un problema al gemello del polpaccio destro. L'ex Tottenham quasi sicuramente salterà l'anticipo di sabato con lo Sporting Gijon, con 'Zizou' che spera di recuperarlo per il return-match di martedì contro i bavaresi di Ancelotti.



G.M.