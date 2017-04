Pescara-Juventus, ampio turnover per Allegri: difesa stravolta

Emanuele Catone (Twitter @CatoneEmanuele)

13/04/2017 18:49

JUVENTUS PESCARA FORMAZIONE / Archiviata la partita di andata contro il Barcellona e in attesa di quella di ritorno al Camp Nou, i pensieri della Juventus saranno intervallati dal match di sabato pomeriggio allo Stadio Adriatico contro il Pescara, squadra che nel calciomercato invernale si è rinforzata con diversi giovani bianconeri come Kastanos, Cerri e Cubas. Massimiliano Allegri per l'occasione manderà in campo una formazione rivoluzionata rispetto a quella vista martedì; tanto turnover proprio per preservare i giocatori di punta in vista del delicatissimo ritorno in terra catalana.

Juventus, ampio turnover di Allegri contro il Pescara

Secondo le ultime news Juventus, a difendere i pali della porta bianconera nell'ormai rodato 4-2-3-1 ci sarà il solito e intramontabile Gianluigi Buffon mentre i cambiamenti maggiori ci saranno in difesa e a centrocampo. Stephan Lichsteiner prenderà il posto di Dani Alves nel ruolo di terzino destro; la coppia di centrali Bonucci-Chiellini sarà sostituita da Rugani e Barzagli; sull'out mancino agirà, invece, Asamoah al posto del brasiliano Alex Sandro. Il duo in mediana dovrebbe essere composto da Marchisio e Rincon, per far rifiatare gli intoccabili Pjanic e Khedira. Dopo l'infortunio di Pjaca, Allegri ha gli uomini contati in attacco e per questo motivo il quartetto offensivo dovrebbe essere schierato al gran completo: l'unica eccezione potrebbe arrivare da una delle due fasce con uno tra Cuadrado e Mandzukic che potrebbe rifiatare per dar spazio o a Lemina o Sturaro. Dybala e Higuain confermatissimi.

PROBABILE FORMAZIONE JUVENTUS (4-2-3-1): Buffon; Lichsteiner, Rugani, Barzagli, Asamoah; Marchisio, Rincon; Cuadrado, Dybala, Mandzukic, Higuain. All. Allegri