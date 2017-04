Calciomercato Serie B, il punto di CM.IT sulla giornata: Vivarini confermato dal Latina, Genoa su Avenatti

Giovanni Remigare

13/04/2017 19:01

CALCIOMERCATO SERIE B / La giornata di calciomercato Serie B inizia con due importanti notizie riguardanti le panchine di Latina ed Avellino. Infatti, nelle ultime ore il club nerazzurro ha alla guida tecnica il tecnico nerazzurro Vincenzo Vivarini. Positive anche le notizie che giungono da Avellino con la società campana che sembrerebbe disposta a rinnovare il contratto al tecnico Walter Novellino.

Serie B, Vivarini e Novellino confermati

Per quanto concerne la conferma di Vivarini sulla panchina del Latina è arrivata attraverso un comunicato stampa voluto dai curatori, Vincenzo Loreti e Luca Pietricola, pubblicato sul sito della stessa società smentendo le voci di un possibile esonero in quanto prive di ogni fondamento. Con questa conferma ufficiale, il tecnico di Ari potrà preparare al meglio la difficile trasferta di Salerno.

Nonostante i tre punti di penalizzazione per via del calcio scommesse, ad Avellino si continua a respirare un’aria positiva grazie al lavoro svolto da Walter Novellino. Proprio sull’ex allenatore di Napoli, Piacenza e Sampdoria, la società bianco verde ha avuto parole di stima e gratitudine, confermando la propria disponibilità a trattare il rinnovo di contratto. Non è quindi da escludere che nelle prossime settimane ci potrà essere un incontro tra il tecnico e la società per decidere anche le mosse di calciomercato e gli obiettivi da prefissare per la prossima stagione. Anticipare i tempi di rinnovo, potrebbero consentire all’Avellino di respingere la corte del Palermo nei confronti del proprio allenatore.

A scuotere il campionato cadetto non è solo il valzer delle panchine ma anche le prossime mosse di calciomercato delle società di Serie B, sia in entrata che in uscita. Una di queste è la Ternata che dovrà far fronte al pressing del Genoa che sarebbe sempre più interessata ad acquistare Felipe Avenatti nella prossima sessione di calciomercato. Il contratto dell’attaccante rossoverde è in scadenza e quindi, per la società di Preziosi non dovrebbe esser un grosso problema raggiunger un accordo con Avenatti per approdare nella prossima stagione in Serie A.