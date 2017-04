Calciomercato Milan, Montella avverte la proprietà

Matteo Bellan (Twitter @TeoBellan)

13/04/2017 18:38

CALCIOMERCATO MILAN MONTELLA / Vincenzo Montella più volte è stato cauto nel parlare del futuro societario del Milan, preferendo sempre affrontare temi di campo. Ma con l'avvicinarsi del closing ha cominciato a fare qualche commento e nello specifico ha spiegato che c'è bisogno di sedersi al tavolo con la nuova dirigenza e discutere del futuro. Lui in rossonero finora è stato bene, sviluppando anche buoni rapporti con Adriano Galliani e Rocco Maiorino, mentre con Silvio Berlusconi la relazione è stata più tiepida. Adesso devono guardarsi tutti negli occhi nei giorni successivi al derby e trovare un'intesa per valutare se restare insieme o meno. Dalle news di calciomercato Milan emerse, la volontà di proseguire c'è. Però va trovata la condivisione di in progetto comune per il futuro.

Calciomercato Milan, Montella vuole chiarezza sul progetto

Nella conferenza stampa sostenuta oggi da Milanello, il tecnico campano è stato chiaro per quanto riguarda la situazione: "Mi auguro, come ha detto Berlusconi, che la nuova proprietà abbia intenzioni e risorse per portare il Milan nel suo habitat naturale. Dissi che volevo capire cosa pensano di me i nuovi proprietari. Ho un contratto ma è giusto parlare di programmi. C'è apertura, soddisfazione, mi sento a mio agio ma i matrimoni vanno fatti in due, e ormai manca poco per saperlo. Ho un contratto con il Milan e sono felice, ma devo parlare con le persone che mi dovranno confermare".

Montella ha ribadito che si aspetta di avere chiarezza sui progetti futuri di Yonghong Li e Marco Fassone. Pur non dicendolo direttamente, è ovvio che voglia garanzie per quanto riguarda il prossimo calciomercato estivo. L'allenatore rossonero, pur avendo un contratto fino al 2018, sa che senza rinforzare l'organico attuale in maniera importante sarà difficile poter lottare ancora per l'Europa nella prossima stagione. E se l'obiettivo sarà la Champions League, a maggior ragione servono investimenti sostanziosi. Sicuramente la prossima settimana le parti si incontreranno e intavoleranno le prime discussioni. Il divorzio sarebbe abbastanza clamoroso, ma sullo sfondo sembra già esserci lo spettro di Roberto Mancini.