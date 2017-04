Calciomercato Juventus, da Schick a Jankto: si lavora in chiave 'young'

Antonio Papa (Twitter: @antoniopapapapa)

13/04/2017 18:07

CALCIOMERCATO JUVENTUS JANKTO SCHICK / La priorità era l'accordo con Dybala. Ora che è tutto definito e che 'La Joya' è stata blindata, finalmente si può pensare al calciomercato in entrata. La Juventus è sempre più vicina ad archiviare la pratica campionato e un'eventuale rifondazione è pensabile solo se andasse via mister Allegri o se si vincesse la Champions League. In caso contrario si punta a ringiovanire l'organico e in tal senso si sta indirizzando il lavoro di Marotta.

Da Skriniar a Jankto, il calciomercato Juventus è sempre più 'young'

Primo obiettivo: pensare al futuro. Il calciomercato Juventus è orientato a rastrellare i migliori talenti della Serie A per mettere a posto la panchina e mettere un po' di pressione ai senatori grazie al 'nuovo che avanza'. Detto ampiamente del capitolo portieri (con Donnarumma e Meret in prima fila) Il reparto che ha più bisogno di interventi in tal senso è sicuramente la difesa, con Bonucci che va per i 30 e Barzagli e Chiellini che li hanno superati ampiamente. Si lavora per qualche volto nuovo che ringiovanisca il reparto e il primo nome della lista è diventato Milan Skriniar della Sampdoria, che la Juve potrebbe prendere per una cifra intorno ai 15 milioni. Sempre in casa doriana c'è un altro giovane talento che potrebbe fare al caso di Allegri, ma stavolta per l'attacco. Con la possibile partenza di Mandzukic o un'eventuale riconferma nel 'nuovo' ruolo di esterno alto, potrebbe servire un centravanti che dia il cambio a Higuain. Marotta sta pensando sempre di più a Schick, che la Juventus contende all'Inter in una trattativa senza esclusione di colpi. Serve qualcosa anche a centrocampo. La pista più calda è quella che conduce a Youri Tielemans, 19enne talento belga che sta giungendo alla maturazione che tutti aspettavano già da qualche anno. Ma il nome nuovo a metà campo gioca in serie A e veste già la maglia bianconera, però quella dell'Udinese. Si tratta di Jakub Jankto, che potrebbe raccogliere presto l'eredità di Khedira. Tutti nomi di calciatori Under 25, perfetti per il progetto di svecchiamento. La Juve pensa al presente, ma continua a lavorare per il futuro.