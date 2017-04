13/04/2017 18:02

BOLOGNA INFORTUNIO NAGY / Tegola per Roberto Donadoni e per il suo Bologna. Adam Nagy, infatti, ha concluso qui la sua stagione. Il centrocampista ungherese, infortunatosi nell'allenamento di ieri, ha riportato una lesione di secondo grado al retto femorale, come si apprende dal sito ufficiale dei felsinei. La prognosi è di 45 giorni.

N.L.C.