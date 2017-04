Napoli, Hysaj: "Obiettivo secondo posto, ma se alzassimo un trofeo..."

13/04/2017 17:54

NAPOLI HYSAJ / Il Napoli farà il massimo per chiudere il campionato al secondo posto, regalandosi l'accesso diretto alla Champions League senza passare dai preliminari. Elseid Hysaj, intervistato da 'Premium Sport', ha lanciato il guanto di sfida alla Roma. "Vogliamo il secondo posto e stiamo lottando per questo - ha detto - Dobbiamo pensare a una gara alla volta e poi faremo i conti alla fine. Contro la Lazio è stato importante non prendere gol. Adesso dobbiamo continuare così, essere ancora più cattivi e chiudere prima le partite. Abbiamo dei grandissimi giocatori in attacco, sia quelli che giocano che quelli che partono in panchina: siamo contenti di questo gruppo. Contro l’Udinese andremo in campo convinti delle nostre qualità per fare una grande partita. Le due sfide contro la Juventus ci hanno dato molto morale. Stiamo lavorando benissimo con lo staff e con il mister. Vogliamo vincere qualcosa e ci stiamo provando con tutte le energie. Vogliamo regalarci questo sogno, tutti noi vogliamo vincere qui a Napoli per provare la sensazione di vincere uno Scudetto con questa squadra".

N.L.C.