Calciomercato Torino, rinnovo prestito Hart: 'no' del Manchester City

13/04/2017 17:40

CALCIOMERCATO TORINO HART MANCHESTER CITY / Niente da fare per il Torino: il Manchester City non rinnoverà il prestito di Joe Hart ai granata. Secondo 'Sky Sport', gli inglesi vogliono richiamare alla base il portiere per monetizzare dalla sua cessione. Inutile la richiesta avanzata da Cairo. Se il Toro vuole trattenere l'attuale numero uno, dovrà sborsare la cifra richiesta dai 'Citizens', che si aggira intorno ai 15 milioni di euro.

N.L.C.