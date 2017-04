Closing Milan, la promessa di Yonghong Li

Matteo Bellan (Twitter @TeoBellan)

13/04/2017 17:45

CLOSING MILAN NEWS YONGHONG LI / Dopo tanti mesi è finalmente arrivato l'atteso closing della cessione del Milan. Con un comunicato ufficiale congiunto Fininvest e la Rossoneri Sport Investment Lux hanno annunciato la chiusura dell'operazione. Un affare travagliato che ha vissuto momenti in cui sembrava che tutto dovesse naufragare e invece alla fine si è giunti a un epilogo positivo. Si chiude così un'era durata 31 anni e che ha visto vincere 29 trofei al club rossonero sotto la guida di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani. Si apre un nuovo capitolo della storia milanista, che difficilmente sarà uguale a quello precedente, ma che comunque potrà regalare gioie ai tifosi. Se le news Milan circolate sui progetti futuri della nuova proprietà si concretizzeranno, allora la tifoseria potrà tornare a sognare tra non molto.

Closing Milan, si apre una nuova era cinese

Closing effettuato, adesso ci si concentra sui piani futuri del nuovo proprietario Yonghong Li e della nuova dirigenza. Si vogliono conoscere le mosse in vista della prossima sessione estiva del calciomercato, anche se prima ci saranno alcuni rinnovi da discutere. In particolare quelli di Gianluigi Donnarumma, Mattia De Sciglio e Suso. Soprattutto i primi due, viste le scadenze fissate a giugno 2018, sono delle priorità. Per lo spagnolo c'era già una bozza di accordo e dunque non dovrebbero esserci problemi ad arrivare presto alle firme.

Un passaggio importante del comunicato ufficiale Fininvest-Rossoneri Sport Investment Lux recita: "Gli acquirenti hanno confermato l’impegno a compiere importanti interventi di ricapitalizzazione e rafforzamento patrimoniale e finanziario di AC Milan". Non vengono menzionate cifre, come era invece stato fatto per il contratto preliminare di agosto in cui si parlava di 350 milioni di euro da investire in tre anni, però c'è comunque la conferma dell'impegno di Yonghong Li a rilanciare il club.

Oltre a rinnovare i contratti più importanti e a fare una buona campagna acquisti, sarà importante attuare la giusta strategia per migliorare i conti del club. In particolare è importante tagliare le spese inutili e aumentare sensibilmente il fatturato. Su quest'ultimo punto la nuova proprietà cinese dovrebbe puntare molto, sfruttando il marchio rossonero in Cina dove ci sono tanti milioni di simpatizzanti. Un mercato che può portare grossi benefici al bilancio di via Aldo Rossi. Entro il 21 aprile Fassone dovrà andare dall'UEFA per il voluntary agreement, cioè il piano dettagliato con cui dovrà convincere i vertici di Nyon della bontà del progetto del Milan di arrivare al pareggio di bilancio entro quattro anni. Per partecipare all'Europa League senza sanzioni, il 'Diavolo' dovrà avere una buona strategia di riduzione di perdite e debiti.