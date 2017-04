Cagliari, UFFICIALE: Han firma fino al 2022

13/04/2017 17:27

CAGLIARI FIRMA HAN / E' il primo nordcoreano arrivato nel nostro campionato, e, a quanto pare, ci resterà a lungo. Kwang Song Han ha convinto rapidamente il Cagliari e, dopo aver realizzato domenica il primo gol in Serie A contro il Torino, ha firmato il primo contratto da professionista con la società sarda. Finora era infatti tesserato solo come 'giovane di serie'. Per lui un accordo quinquennale che decorrerà dal 1 luglio 2017 fino al 2022.

N.L.C.