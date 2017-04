Calciomercato Napoli, UFFICIALE: sfuma obiettivo per la fascia destra

13/04/2017 17:18

CALCIOMERCATO NAPOLI KARSDORP FEYENOORD / Il mercato del Napoli si concentrerà prevalentemente sui rinforzi sulle fasce. Con la possibile partenza di Ghoulam e l'addio di Maggio per limiti di età, serviranno nuovi terzini agli azzurri. Ma per quanto riguarda la fascia destra, uno dei possibili obiettivi è ufficialmente sfumato. Rick Karsdorp, laterale del Feyenoord, ha prolungato il contratto con gli olandesi fino al 2021. Qualche mese fa, anche il Milan si era interessato a Karsdorp, come rivelato da una nostra esclusiva.

N.L.C.