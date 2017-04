13/04/2017 17:10

CALCIOMERCATO JUVENTUS SKRINIAR SAMPDORIA / Juventus a caccia di rinforzi anche in difesa. Nonostante il colpo Caldara già in canna per il 2018, i bianconeri hanno bisogno di puntellare ulteriormente il proprio reparto arretrato. Secondo il 'Secolo XIX', piace particolarmente Skriniar. Il difensore della Sampdoria è valutato sui 15 milioni di euro, ma il club genovese vorrebbe rinnovargli il contratto in scadenza nel 2020.

N.L.C.