13/04/2017 16:51

CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA / #Dybala2022 è l'hashtag del giorno: il talento argentino e la Juventus hanno annunciato l'accordo per il prolungamento del contratto fino al 2022. Altri cinque anni in bianconero per la 'Joya' che ha visto anche impennarsi il suo ingaggio fino a sette milioni di euro l'anno. Il giusto premio considerato la serata da favola vissuta contro il Barcellona da Dybala.

B.D.S.