Juventus, Ventura: "Vittoria col Barcellona? Ho una sensazione e una speranza"

13/04/2017 16:32

JUVENTUS VENTURA / A 'Radio 24' Giampiero Ventura ha parlato anche della Juventus, che martedì sera ha sconfitto con un netto 3-0 il Barcellona nell'andata dei quarti di finale di Champions League: "E' vero che c'è ancora un ritorno da giocare, però ho la netta sensazione che possa cominciare un grande ciclo della Juventus a livello europeo e, allo stesso tempo, finire quello dello stesso Barcellona - le parole del commissario tecnico della Nazionale - Al di là della vittoria, l'evidente differenza di spessore che c'è stata nella partita dello 'Stadium' mi ha dato questa sensazione. E' un augurio che faccio a livello di Champions per i bianconeri, ma pure verso la Spagna intesa come Nazionale, dato che noi dovremo andarci a giocare contro per le qualificazioni al Mondiale 2018. Mi auguro che la vittoria dei bianconeri sia un segnale importante e di incoraggiamento anche per l'Italia in vista del match con gli spagnoli", ha concluso Ventura.

R.A.