Calciomercato Inter, da De Vrij a Berardi: il punto sulle trattative in entrata

Stefano Migheli

13/04/2017 16:41

CALCIOMERCATO INTER / Ritorna la rubrica di Calciomercato.it sull'approfondimento del mercato in casa Inter. Ecco tutte le novità di quest'ultima settimana. Per quanto riguarda il tema portieri, continuano a susseguirsi le voci attorno a Cragno del Benevento (ma di proprietà del Cagliari) e su Meret della Spal, di proprietà dell'Udinese. Entrambi sono finiti nel mirino rispettivamente di Napoli e Juventus, club intenzionati a battere la concorrenza per avere un ricambio generazionale dal futuro assicurato. Intanto arrivano buone nuove anche dal fronte Perin: il giocatore del Genoa è pronto per riaggregarsi ai compagni dopo l'infortunio al ginocchio e se ci saranno garanzie concrete sulla sue condizioni, potrebbe tornare d'attualità per il futuro dell'Inter.

De Vrij, Manolas (per il quale si attende uno sconto dalla Roma), Gonzalo e Ricardo Rodriguez continuano ad essere i nomi caldi per il reparto arretrato. Su Zappacosta c'è da registrare il recente interesse del Chelsea di Conte, mentre su Conti la Juventus sembra ormai decisamente avanti nelle trattative. Intanto dalla Spagna riferiscono che i nerazzurri hanno sondato il terreno per Pezzella del Betis Siviglia, 25enne centrale argentino con passaporto italiano che vanta una clausola rescissoria di circa 10 milioni di euro. Infine, per la sinistra sarebbero state chieste informazioni anche per lo spagnolo Alberto Moreno del Liverpool.

Calciomercato Inter: sogno Verratti, occasione Torreira

A centrocampo la pista Strootman va svanendo, con l'olandese vicino al rinnovo con la Roma: in queste ultime ore sarebbe stato fatto anche il nome di De Rossi, in scadenza con i giallorossi (ipotesi però molto difficilmente realizzabile). Tra i top player seguiti con attenzione da Ausilio per il prossimo calciomercato Inter, il sogno rimane Verratti, Torreira è l'alternativa low cost. Sanchez, Berardi, Bernardeschi, Keita, Mertens, Schick e Petagna: l'Inter sfoglia la margherita per capire chi di loro sia più idoneo per il progetto del futuro. Le priorità sono l'attaccante del Sassuolo (con cui la trattativa è in stato avanzato) e il fantasista della Fiorentina, ormai dichiarati da tempo ma possibili solo se dovesse arrivare una cessione eccellente. Sul ceco la Juventus sembra aver operato un sorpasso importante a causa della formula proposta: pagamento della clausola rescissoria e un anno in prestito a Genova. A queste condizioni, l'Inter dovrà cercare di forzare la mano per non perdere il perfetto vice-Icardi.