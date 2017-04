Italia, Ventura si sbilancia: "Possiamo vincere il Mondiale del 2022". Poi elogia Insigne

Raffaele Amato

ITALIA STAGE VENTURA MILAN / Anche Giampiero Ventura ha detto la sua sulla storica cessione del Milan a Yonghong Li: "C'è un filo di tristezza nella chiusura dell'era Berlusconi, per me e per tutti gli amanti del calcio - le parole del commissario tecnico della Nazionale italiana al programma 'Tutti Convocati' su 'Radio 24' - Questo passaggio l'ho vissuto più da spettatore che da addetto ai lavori, credo che negli ultimi trent'anni ci siano state tre grandi squadre che abbiano lasciato un segno indelebile nel calcio: l'Aiax di Cruyff, il Barcellona di Guardiola e, appunto, il Milan di Sacchi e di Van Basten. E’ evidente che tutto questo è stato possibile perché c'è stata una grande proprietà, un grande allenatore e anche grandi calciatori, altrimenti non si sarebbero ottenuto questi grandi risultati".

Italia, Ventura: "Insigne è un punto di riferimento"

Il ct azzurro ha poi detto di guardare con fiducia al futuro calcistico dell'Italia e, di conseguenza, della Nazionale: "Siamo sulla strada giusta perché i giovani sono riusciti subito ad amalgmarsi con quelli più esperti. L'esempio lampante è Spinazzola, entrato contro l'Olanda come se facesse parte della Nazionale da sempre. Non so se vinceremo il prossimo Mondiale, ma io e il mio staff siamo convinti che stiamo seminando lo zoccolo duro per vincere quello del 2022 - ha sottolineato per le news Italia il ct Ventura prima di elogiare Insigne, uno dei nomi più al centro delle voci di calciomercato - Lorenzo è ad un punto di arrivo sul piano della maturità. Le sue qualità tecniche sono sempre state queste, ma la continuità con cui sta giocando questo campionato è sinonimo della maturità che è arrivata. Credo che sia un punto di riferimento oltreché un punto fermo per questa Nazionale".