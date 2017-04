Inter-Milan, Montella: "Giornata emozionante. Futuro? Presto si saprà tutto"

13/04/2017 16:03

INTER MILAN CONFERENZA MONTELLA / Nella giornata del passaggio di proprietà del Milan, Vincenzo Montella parla in conferenza stampa del derby contro l'Inter in programma sabato alle 12.30.

Prima della conferenza, il tecnico rossonero ha parlato a 'Milan Tv', partendo ovviamente dal closing: "Sono stato informato da Galliani e Fassone. Ci tengono a ringraziare e salutare il presidente Berlusconi e Galliani per essere stato chiamato a guidare la squadra. Sono molto emozionato. Credo di aver separato campo e aspetti extracampo e sono contento di questo. Ora ci incontreremo nei prossimi giorni con la nuova proprietà e pianificheremo il futuro. Ora la mia testa va al derby. Sarà una partita difficile e stimolante da preparare, noi dobbiamo fare la nostra partita, sapendo che sarà molto agonistica e bisognerà divertirsi con l’obiettivo di arrivare alla vittoria. Formazione? Non è decisa, ho in mente una bozza ma ci sono alcune varianti da considerare fino alla fine".

ICARDI - "Bisogna evitare che gli arrivino le palle. E' un calciatore forte, completo, abile nel prendere posizione in area. Ora sta imparando anche a partecipare al gioco".

DEULOFEU E GAGLIARDINI - Montella si sofferma poi su due acquisti di mercato, Gagliardini e Deulofeu: "L'Inter ha trovato un ottimo calciatore, capace di aumentare il ritmo, ma anche noi con Deulofeu abbiamo acquistato qualcosa nell'uno contro uno. Non credo che cambi molto rispetto all'andata".

Inter-Milan, la conferenza di Montella: "Parliamo solo del derby"

In conferenza stampa Montella ha voluto concentrarsi soltanto sul derby: "Sono emozionato per il closing ma parliamo del derby. I ragazzi si sono allenati molto bene, siamo stati bravi ad isolarci in questi mesi e faremo lo stesso anche in vista di domani. Domani è una partita importante, le gare le prepariamo sempre per vincere. Non dobbiamo avere paura, essere liberi di testa per vincere e allontanare l'Inter".

INTER - "Peccato per i due punti persi nella gara di andata, ma in un derby si può segnare anche nel recupero. Una loro sconfitta non credo sia decisiva, loro hanno anche altri scontri diretti importanti. Pasalic? E' un grande calciatore, peccato che non ci sia. Ma non mi piace parlare di chi non c'è, altrimenti dovrei parlare di Montolivo, Bonaventura, Abate e Bertolacci".

FUTURO E NUOVA PROPRIETA' - "Su mio futuro sapremo qualcosa presto. Incontrerò la nuova dirigenza e vedremo. Ho un contratto e qui sto bene, ci incontreremo presto con chi dovrà confermarli. Berlusconi? Lo ammiro, mi dispiace non averlo conosciuto di più. Non so se lo incontrerò a breve".

B.D.S.