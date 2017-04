Serie A, le date della prossima stagione: novità rivoluzionaria, no a Ventura

13/04/2017 15:57

SERIE A DATE 2017/2018 / Niente anticipo del via della Serie A: l'assemblea di Lega ha detto no alle richieste di Giampiero Ventura sulla data di inizio del prossimo campionato. La Serie A 2017/2018 partirà il 20 agosto e non il 13 come auspicato dal commissario tecnico dell'Italia. Le date della prossima stagione contengono comunque novità rivoluzionarie: si giocherà, infatti, sia alla vigilia di Natale il 24 dicembre che il 30 dicembre. La pausa invernale ci sarà invece dopo il 6 gennaio sulla scia di quanto già accade con la Serie B.

B.D.S.