14/04/2017 01:43

ATHLETIC BILBAO IRAIZOZ LEVANTE / Niente rinnovo con l'Athletic Bilbao per Gorka Iraizoz, 36enne portiere spagnolo in scadenza di contratto con il club basco. Per lui, riferisce il 'Desmarque', è calda la pista Levante, soprattutto se la squadra centrerà la promozione in Liga.

B.D.S.