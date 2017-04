Milan, l'addio di Berlusconi: "Resto primo tifoso". E sui nuovi proprietari...

13/04/2017 15:46

MILAN BERLUSCONI / Prime parole di Silvio Berlusconi da ex patron del Milan. Quello che per trent'anni è stato il numero uno rossonero cede la mano e commenta l'avvenuto closing per il Milan con queste dichiarazioni: "Se oggi lascio ogni carica operativa e rappresentativa, rimarrò sempre il primo tifoso del Milan, la squadra che mio padre mi insegnò ad amare da bambino, il sogno che abbiamo realizzato insieme. Ai nuovi responsabili rivolgo l'augurio più cordiale e sentito di realizzare traguardi ancora piu' straordinari di quelli ottenuti da noi".

B.D.S.