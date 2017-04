Latina, arriva la smentita UFFICIALE: fiducia incondizionata a Vivarini

13/04/2017 15:34

LATINA VIVARINI ESONERO SMENTITA - Nonostante le voci circolate in mattinata su un possibile esonero, Vincenzo Vivarini continuerà ad essere il tecnico del Latina. L'allenatore del club pontino, ultimo in serie B a quota 31 punti, ha incassato la fiducia dei curatori fallimentari della società che hanno smentito "categoricamente le notizie di stampa diffuse in data odierna sul possibile esonero dell'allenatore Vincenzo Vivarini, in quanto destituite di qualsivoglia fondamento - si legge sul sito ufficiale dei nerazzurri - e rinnovano piena e incondizionata fiducia al tecnico".

A.L.