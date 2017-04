Lega B, Maria Grazia Cucinotta sostiene 'Un Ponte per Lampedusa'

13/04/2017 15:23

LEGA B CUCINOTTA LAMPEDUSA / Maria Grazia Cucinotta sostiene The Bridge – Un Ponte per Lampedusa, iniziativa promossa da B Solidale Onlus. Costruire uno stadio di calcio pubblico sull'isola di Lampedusa con l'intento di garantire il diritto al gioco, al divertimento e alla formazione dei bambini e ragazzi di Lampedusa e dei migranti nel centro di prima accoglienza dell'Isola: questo l'obiettivo di B Solidale, Onlus della Lega Nazionale Professionisti B, che opera quotidianamente per riaffermare il valore della solidarietà nella comunità sportiva.

L'attrice scende in campo per sostenere la realizzazione del Nuovo Stadio a Lampedusa. Uno stadio, ma soprattutto un Centro di Aggregazione Multifunzionale dove saranno realizzate attività e iniziative volte all'aggregazione, all'integrazione e alla partecipazione sociale nonché al miglioramento delle attività sportive delle squadre di calcio dilettantistiche locali. Un impegno importante che ha bisogno del sostegno di molti. Per questo fino al 3 ottobre è attiva una campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi con cui si possono donare 2 o 5 euro con un SMS solidale o una chiamata da rete fissa al 45527. Il ricavato contribuirà a sostenere la costruzione dell'impianto e la realizzazione delle attività programmate dalle associazioni locali.

B.D.S.