Calciomercato Juventus, Dybala e il rinnovo faraonico: il nuovo simbolo dei bianconeri

Giuseppe Barone

13/04/2017 15:57

CALCIOMERCATO JUVENTUS RINNOVO DYBALA / Se gli ultimi sette giorni di Chiellini con laurea e gol al Barcellona sembravano il top, dopo gli utlimi avvenimenti di calciomercato è stato proprio il compagno di squadra Paulo Dybala a rubargli lo scettro. Una settimana letteralmente da incorniciare per il talento argentino ex Palermo che ha prolungato il proprio rapporto contrattuale con la Juventus, come annunciato dallo stesso club bianconero questa mattina sul proprio sito ufficiale. Un rinnovo, quello di Dybala, assolutamente prioritario all'ombra della Mole nonché nodo primario da sciogliere nello spinoso calciomercato Juventus. La Joya ha siglato un contratto che arriverà fino al giugno 2022 a suon di milioni di euro e con l'assoluta consapevolezza di essere così diventato l'uomo simbolo della Juve del futuro.

Calciomercato Juventus, largo all'uomo-immagine: Paulo Dybala

Un rinnovo con adeguamento inseguito da diversi mesi da parte di Dybala che ora con l'annuncio ufficiale della società andrà a guadagnare una cifra che si aggira intorno ai 7 milioni di euro a stagione diventando così, insieme al Pipita Higuain, il più pagato della rosa juventina. Un vero e proprio attestato di stima da parte della società bianconera che così facendo ha spento ogni possibile sirena proveniente dall'estero che vedevano in particolare Barcellona e Real Madrid sulle tracce dell'ex Palermo. Dybala, che ha poi espresso tutta la sua gioia attraverso il sito ufficiale della Juventus, diventerà quindi inevitabilmente il leader tecnico e non solo della prossima Juventus coltivando intanto un sogno Champions League tutt'altro che impossibile. Carico come non mai e sereno dopo il faraonico rinnovo, il fenomeno argentino punta dritto ai prossimi traguardi: la coppa dalle grandi orecchie e inevitabilmente una candidatura forte per il prossimo Pallone d'Oro.