Calciomercato Celta, Bongonda 'chiama' il Siviglia

14/04/2017 03:17

CELTA BONGONDA SIVIGLIA - Autore di un'ottima stagione con la maglia del Celta Vigo (35 presenze condite da 2 gol e 5 assist), Theo Bongonda è pronto per il grande salto. Lo ha detto lo stesso esterno d'attacco belga nel corso di un'intervista a 'Het Laatse Nieuws': "Potrei restare qui ancora due o tre anni, ma il mio obiettivo non passare al Celta il resto della mia carriera - le parole del 21enne Nazionale Under 21 - Se domani dovessero chiamarmi Chelsea, Manchester o Atletico, sarei pronto per fare il grande salto. Se potessi scegliere un club, direi Siviglia. Sarebbe un gran passo in avanti per la mia carriera, sono sempre nei primi cinque posti della Liga e giocano in Europa costantemente. E anche la città è molto bella". Una vera e propria dichiarazione d'amore che, sicuramente, non farà piacere ai tifosi del Celta.

A.L.