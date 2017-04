13/04/2017 15:07

MILAN YONGHONG LI / Prime parole da nuovo patron del Milan per Yanghong Li: dopo il comunicato che ufficializza il passaggio di proprietà del club rossonero, arrivano le prime dichiarazioni del nuovo proprietario. Come riferisce 'Sky', Yanghong Li ha affermato: "Ringrazio Berlusconi e Fininvest per la fiducia e i tifosi per la pazienza, da oggi costruiamo il futuro. Passo dopo passo torneremo sul tetto del mondo".

B.D.S.