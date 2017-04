Calciomercato Bologna, obiettivo Caldirola: l'alternativa gioca in Serie A

13/04/2017 14:59

CALCIOMERCATO BOLOGNA / Nel prossimo mercato estivo il Bologna prenderà un difensore centrale. Secondo il 'Corriere dello Sport', il primo obiettivo del club rossoblù dovrebbe essere Luca Caldirola: l'ex Inter, ora di nuovo al Werder Brema dopo l'anno in prestito al Darmstadt, è però ai box per una frattura al metatarso. Il suo rientro, previsto a inizio luglio, potrebbe far virare la società di Saputo sul 24enne Gianmarco Ferrari che, tuttavia, il Crotone avrebbe già promesso al Sassuolo.

R.A.