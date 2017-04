13/04/2017 14:46

MILAN GALLIANI LEGA SERIE A / Il Milan passa da Berlusconi a Li Yonghong: prima del comunicato ufficiale, Adriano Galliani ha annunciato l'avvenuta cessione in Lega Serie A. Dopo le parole dell'ormai ex amministratore delegato rossonero, i presidenti presenti si sono alzati in piedi tributando un lungo applauso a Galliani.

B.D.S.