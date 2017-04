Calciomercato Juventus, sorpasso per Schick: i dettagli

13/04/2017 14:34

CALCIOMERCATO JUVENTUS SCHICK / Momento d'oro per la Juventus sia sul campo che sul mercato. Martedì la grande vittoria contro il Barcellona nell'andata dei quarti di Champions League, oggi il rinnovo di Paulo Dybala - l'assoluto protagonista del match coi blaugrana - fino al 2022 e il sorpasso sulla rivale Inter nella corsa a Patrik Schick.

Secondo il genovese 'Primocanale', il club bianconero sarebbe balzato in pole per il cartellino del giovane attaccante ceco, uno degli obiettivi più concreti dei nerazzurri targati Suning - nonché di Napoli e alcuni club inglesi - e una delle rivelazioni della Serie A ancora in corso. La Juventus pare intenzionata a pagare la clausola rescissoria del classe '96 - fissata a circa 25 milioni di euro - lasciandolo poi un'altra stagione in prestito alla Sampdoria. L'idea avrebbe già trovato il gradimento della società blucerchiata che, secondo il 'Secolo XIX', avrebbe tentato senza riuscirci - causa opposizione dell'agente - di innalzare il valore della suddetta clausola

R.A.