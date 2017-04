Bayern Monaco-Real Madrid, Ronaldo fa 100: "Ci tenevo a questo record"

13/04/2017 14:08

BAYERN REAL RONALDO / C'è la doppia firma di Cristiano Ronaldo nella pesante vittoria in rimonta del Real Madrid sul Bayern Monaco di Carlo Ancelotti nell'andata dei quarti di Champions League. Con la doppietta siglata all'Allianz Arena', il fuoriclasse portoghese diventa il primo calciatore della storia a segno 100 volte (97 in Champions, ndr) nelle competizioni Uefa: "Sono molto felice, ci tenevo molto a raggiungere questo record - il suo commento nel post gara riportato da 'As.com' - Arrivare a quota 100 gol nelle gare europee è per me un grande motivo di orgoglio, e averlo fatto contro il Bayern dà ancora più gusto". Ronaldo ha poi ringraziato i compagni nonché gli allenatori del presente e del passato sul proprio profilo Instagram: "Senza di loro non sarebbe stato possibile fare 100 gol".

R.A.