Juventus, Barcellona e rinnovo: Dybala racconta la settimana magica

13/04/2017 13:58

JUVENTUS DYBALA RINNOVO / Prima la doppietta al Barcellona, poi il rinnovo: Paulo Dybala in questa settimana è stato il protagonista assoluto delle news Juventus. L'argentino sul sito ufficiale del club bianconero ha commentato l'ultimo capitolo di sette giorni da favola, la firma sul nuovo contratto, appuntamento atteso nel calciomercato: "Ci sono altri 5 anni da trascorrere insieme. Sono contento e fiero di essere in questa squadra. Difficile immaginare tante cose positive tutte insieme, tante gioie insieme non si vedono sempre. E' una settimana che sto vivendo emozioni particolari, sono felicissimo per quello che sto facendo per la società e per i tifosi. Il momento più bello di questi due anni è stato la prima firma sul contratto per quello che rappresenta la Juve nel mondo".

Dybala torna sui primi giorni in bianconero: "I primi giorni a Torino sono stati emozionanti perché essere alla Juventus è il sogno dei bambini, per chi comincia a giocare a calcio, soprattutto per noi in Argentina, si sogna di arrivare nei grandi club europei. Allegri sapeva quello che stava facendo, mi ha dato il tempo per capire e conoscere questa squadra: con tutto il rispetto non è la stessa cosa che giocare al Palermo, qui si gioca sempre per vincere cose importanti. E' stato bravo a gestire così il mio inserimento e grazie a lui e ai miei compagni tutto è andato per il meglio".

Juventus, Dybala tra ruolo e complimenti

L'esplosione di Dybala è arrivata anche grazie al cambiamento di ruolo: "Ora mi piace giocare da trequartista, giocavo in questo ruolo in Argentina, Allegri mi ha dato tanta libertà e riesco a fare quello che mi piace, mi diverto, mi sento bene e questo è importante".

Infine, la 'Joya' si sofferma sui complimenti di Buffon: "Dice che sono tra i primi tre al mondo? Lo ringrazio, ma è un po' presto, devo dimostrare ancora tanto: dei gol al Barcellona il primo era più difficile ma mi è piaciuto di più il primo perché c'erano tanti giocatori in area e mi sono girato senza aver guardato la porta".