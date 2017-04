Calciomercato Juventus, talenti per il futuro: Jankto per il dopo Khedira

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

13/04/2017 14:57

CALCIOMERCATO JUVENTUS JAKTO KHEDIRA / La rosa di Allegri punta senza nascondersi alla finale di Champions League, a due anni di distanza da quella di Berlino che la vide sconfitta contro il Barcellona.

La vittoria per 3-0 allo 'Stadium' nell'andata col Barça lascia ben sperare per la cavalcata verso la Coppa, con i bianconeri che hanno saputo operare al meglio in fase di calciomercato dall'ultimo confronto con i catalani. L'uomo decisivo è stato infatti Dybala, giovane portento che ha appena rinnovato con la Juventus.

E' innegabile però che l'età media della squadra sia alquanto alta, partendo dalla difesa fino all'attacco. Per il gioco di Allegri è fondamentale il sacrificio di tutti, con i centrocampisti che devono necessariamente supportare la difesa. In questo reparto dunque, diviso tra offensiva e difensiva, risulta necessario un cambio generazionale.

Calciomercato Juventus, Khedira verso la MLS: Jankto tra i nomi per il post

Khedira ha di recente compiuto 30 anni e ha espresso la propria voglia di mettersi alla prova con il calcio statunitense in un prossimo futuro. I suoi inserimenti sono fondamentali per la Juventus, così come il suo pressing in chiave difensiva.

E' stato uno degli acquisti più importanti del calciomercato Juventus degli ultimi anni ma, per i prossimi anni, la dirigenza dovrà guardare altrove. L'obiettivo resta sempre quello di affiancare top player a giovani talenti e, in tale prospettiva, in estate Marotta potrebbe puntare Jankto dell'Udinese.

A gennaio Jankto ha compiuto 21 anni e, in 23 presenze, ha realizzato 5 reti (una proprio alla Juventus) e 4 assist. 1390' in campo, nel corso dei quali ha sfoderato aggressività, corsa, capacità d'inserimento e un tiro potente. In estate, come per tanti giovani esplosi quest'anno, si potrà scatenare una vera e propria asta.