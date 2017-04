13/04/2017 13:49

ROMA ATALANTA DE ROSSI / Tegola per Luciano Spalletti a due giorni da Roma-Atalanta: il centrocampista giallorosso Daniele De Rossi ha lasciato l'allenamento per una distorsione alla caviglia. In forte dubbio la sua presenza in campo nella partita contro la squadra di Gasperini. Domani saranno valutate le sue condizioni e si vedrà se la caviglia si sarà gonfiata. Ad ora - riferisce 'Sky' - prevale il pessimismo.

B.D.S.