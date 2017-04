VIDEO CM.IT - Fantacalcio, 32a giornata: consigli e top 11

14/04/2017 15:05

FANTACALCIO SERIE A 32 GIORNATA / Meno sette alla fine del Fantacalcio e del campionato. La serie A riparte dalla 32a giornata con Inter-Milan. Il derby della Madonnina, il primo tutto cinese, si giocherà in un insolito orario quello delle 12.30 per favorire la visione nel Sol Levante. Il turno che si giocherà sabato, alla vigilia di Pasqua, vedrà scendere in campo nel pomeriggio anche Cagliari-Chievo, Fiorentina-Empoli, Genoa-Lazio, Palermo-Bologna, Pescara-Juventus, Roma-Atalanta e Torino-Crotone. Sassuolo-Sampdoria andrà in scena alle 18.00 e Napoli-Udinese chiuderà la giornata alle 20.45. Calciomercato.it vi propone la top 11 e i consigli per il Fantacalcio della 32a giornata della Serie A 2016/2017, con tutti i protagonisti analizzati partita per partita.

Fantacalcio: top 11 e consigli 32a giornata Serie A

3-4-3: Tatarusanu, Rugani, Koulibaly, Rispoli; Mertens, Milinkovic-Savic, Nainggolan, Suso; Higuain, Belotti, Kalinic

Inter-Milan sabato ore 12.30

CHI SCHIERARE: Deulofeu-Suso: la rinascita parla spagnolo. Perisic-Banega: i grandi match li esaltano.

CHI EVITARE: Paletta: momento no e Zapata incalza. Kondogbia: dal suo arrivo non ha mai veramente convinto.

FATTORE BONUS: Sosa: crescita costante, è l'ora dei bonus pesanti. Icardi: primo gol in un derby?

Cagliari-Chievo sabato ore 15.00

CHI SCHIERARE: Borriello-Farias: la coppia torna insieme, i gol non mancheranno. Birsa-Pellissier: esperienza al potere!

CHI EVITARE: Frey pagherà la velocità degli attaccanti sardi. Di Gennaro: rinnovo lontano. Il campo lo vedrà con il contagocce.

FATTORE BONUS: Ionita: l'infortunio è alla spalle. Puntateci! Castro: difficile che vi deluda.

Fiorentina-Empoli sabato ore 15.00

CHI SCHIERARE: Kalinic: abile ed arruolabile. La corsa Europa League passa dai suoi piedi. Sì anche ai difensori Astori e Pasqual, ex di turno.

CHI EVITARE: Tello: titolare o meno, continua a non convincerci. Bellusci-Barba: condizioni precarie e match ad alto rischio malus.

FATTORE BONUS: Bernardeschi è pronto a tornare a stupire. El Kaddouri: l'Empoli perde ma lui non delude!

Genoa-Lazio sabato ore 15.00

CHI SCHIERARE: Simeone: partita speciale per il figlio del 'Cholo'. E' pronto a sbloccarsi. Immobile: anche in trasferta è da mettere. Ok anche Laxalt e Milinkovic-Savic.

CHI EVITARE: Wallace: contro il Napoli è crollato. Potrebbe tornare in panchina. Out anche l'ex Gentiletti.

FATTORE BONUS: Ntcham-Keita: dalla panchina pronti a cambiare il match.

Palermo-Bologna sabato ore 15.00

CHI SCHIERARE: Rispoli-Nestorovski: le uniche certezze rimaste. Dzemaili: impossibile non puntarci! Ok anche Verdi, se recupera.

CHI EVITARE: Il portiere e il resto della difesa dei siciliani: non puntateci. Krejci: Di Francesco incalza e i bonus sono sempre meno.

FATTORE BONUS: Puntate proprio sul figlio di Eusebio, è in rampa di lancio. Trajkovski trova il jolly?

Pescara-Juventus sabato ore 15.00

CHI SCHIERARE: Caprari sì con moderazione. Dybala da mettere come Higuain, ma occhio ai cambi di Allegri.

CHI EVITARE: Grande no per difesa e porta. Il nemico principale è il turnover: Bonucci, Chiellini, Pjanic...

FATTORE BONUS: Memushaj una soluzione d'emergenza. La sensazione è che ci saranno minuti per Mandzukic.

Roma-Atalanta sabato ore 15.00

CHI SCHIERARE: Dzeko-Nainggolan: candidati facili. Kessié vuole mettersi in mostra.

CHI EVITARE: De Rossi potrebbe rimanere fuori. Caldara e Conti non sono al top della forma.

FATTORE BONUS: El Shaarawy piace moltissimo in questa giornata. Petagna spendibile - ma rischioso - davanti.

Torino-Crotone sabato ore 15.00

CHI SCHIERARE: Ljajic non brilla per continuità, ma proviamoci. Belotti sempre. Falcinelli ancora in rete?

CHI EVITARE: Benassi ancora out? Cordaz a rischio malus.

FATTORE BONUS: Può essere la volta buona per Iago. Ferrari opzione da palla inattiva.

Sassuolo-Sampdoria sabato ore 18.00

CHI SCHIERARE: Politano quasi unico consigliabile. Schick e Quagliarella a secco la scorsa giornata: questa?

CHI EVITARE: Piedi di piombo causa infortuni e Berardi squalificato. Linetty rischia il posto.

FATTORE BONUS: Acerbi su calcio d'angolo ci piace. Fernandes ha dimostrato di saper colpire.

Napoli-Udinese sabato ore 20,45

CHI SCHIERARE: Poche storie, fiducia ai tre davanti: Mertens-Insigne-Callejon. Dura per Zapata, ma è troppo in forma per dire di no.

CHI EVITARE: Centrocampo di dubbi: occhio alle trappole azzurre. Karnezis e difesa: scivolosi al 'San Paolo'.

FATTORE BONUS: Volete la sorpresa? Reina inviolato. Jankto torna: dove eravamo rimasti?