Inter-Milan, Icardi: "Il lavoro di Pioli non si cancella. Bauza? Parlando con Zanetti..."

Maurizio Russo

13/04/2017 13:04

INTER MILAN ICARDI / Accanto a Stefano Pioli nella conferenza stampa dell'antivigilia del derby pasquale contro il Milan, per parlare di tutte le news Inter e non solo c'è anche il capitano e centravanti nerazzurro Mauro Icardi. Calciomercato.it vi riporta in diretta le sue parole: "Abbiamo analizzato questa settimana e queste ultime due partite: stiamo lavorando per il presente ed il futuro. Ormai il Crotone è andata e dobbiamo pensare alle prossime che sono importanti. Il lavoro importante fatto con Pioli in 5 mesi non si può cancellare per due gare. Le parole di Ausilio? Il Ds di una società deve motivare la squadra e dire certe cose. Noi dobbiamo fare bene per noi e per tutti quelli che lavorano per noi. Il suo discorso è chiuso dopo Crotone: mancano sette partite molto importanti. Non abbiamo avuto un buon atteggiamento nel primo tempo e nessuno si aspettava che saremmo stati così molli. Non mi sono arrabbiato solo io ma tutti quanti nello spogliatoio: non era una partita da Inter".

Inter-Milan, Icardi assolve Gagliardini: "Veder giocare il Barcellona non capita tutti i giorni"

ZERO GOL AL MILAN - "Ho già detto all'andata che non mi preoccupa il fatto di non aver mai segnato al Milan, certo è che vorrei segnare nel derby".

BAUZA - "Faccio il mio lavoro qua e la Nazionale è un premio. La foto (di Maxi Lopez con Mascherano e Messi, ndr) e tante cose uscite non c'entrano niente con me e la mia famiglia. Di Bauza avevo parlato con Zanetti che mi ha fatto vedere i messaggi sul cellulare e so che voleva chiamarmi anche se nell'ultima convocazione non l'ha fatto, vedremo chi sarà il nuovo allenatore".

GOL IN TRASFERTA - "Penso sia un caso se segno più a 'San Siro'. Certamente con la nostra gente mi trovo meglio davanti ai nostri tifosi. Ma l'importante è vincere, non chi fa gol. Non faccio promesse in caso di gol come Suso all'andata, che poi non so se è andato davvero a casa a piedi - poi ride quando gli fanno notare che lui abita vicinissimo allo stadio e torna serio quando arrivano le critiche - Calo? Sono a 4 reti dal capocannoniere, penso che sia una stagione molto positiva per . Ho fatto tanti gol all'inizio, ma non si può segnare sempre: ci sta un periodo così. Ma da quando sono all'Inter ho sempre segnato con regolarità".

GAGLIARDINI - "Gagliardini allo 'Juventus Stadium'? Sono i giornalisti che fanno casino... Roberto è andato a vedere una partita di Champions League molto bella: vedere giocare il Barcellona non capita tutti i giorni ed essendo Torino ad un'ora di macchina ci può stare".

MODULO - "Sono cose che valuta il mister, ma lo schema che usiamo oggi è quello adatto ai giocatori che abbiamo in rosa, con Perisic e Candreva bravi sulle fasce. Poi ci sono Palacio e Eder che possono affiancarmi: io mi adatto a quello che decide l'allenatore".