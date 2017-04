Calciomercato Lazio, UFFICIALE: rinnova Milinkovic-Savic

13/04/2017 12:51

CALCIOMERCATO LAZIO MILINKOVIC-SAVIC / Un mese fa l'agente di Milinkovic-Savic ai nostri microfoni aveva annunciato che non ci sarebbero stati problemi per il rinnovo. E oggi infatti il centrocampista serbo ha firmato un nuovo contratto che lo legherà alla Lazio per altre cinque stagioni. Ecco il comunicato ufficiale pubblicato dal club capitolino:

"La S.S. Lazio comunica che l’atleta Sergej Milinkovic-Savic ha prolungato il suo contratto fino al 2022".

M.R.