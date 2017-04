Inter-Milan, Pioli: "Calo inatteso. Dopo Crotone società ancora più vicina"

Bruno De Santis (@Bruno_De_Santis)

13/04/2017 12:59

INTER MILAN CONFERENZA PIOLI / Si inizia a respirare aria di derby a Milano: giornata di conferenze per la stracittadina in programma sabato a ora di pranzo. Il primo a parlare in vista di Inter-Milan sarà Stefano Pioli, accompagnato a Mauro Icardi. Il tecnico nerazzurro dovrà rispondere alle domande sulle ultime news Inter che vedono la squadra in difficoltà dopo il doppio ko consecutivo contro Sampdoria e Crotone. Calciomercato.it vi offre le parole di Pioli.

SPIEGAZIONE PER CALO - "Il calo c'è stato ed è stato inaspettato per come ci eravamo preparati. Abbiamo analizzato tutto e abbiamo fatto in modo che non succeda più. Ormai fa parte del passato, ora possiamo ancora determinare presente e futuro dimostrando che siamo una squadra competitiva".

EUROPA LEAGUE DOVERE - "Il dovere è dare il massimo, ottenere più vittorie possibili, fare di tutto per vincere il derby".

FRAGILITA' RIEMERSE - "Abbiamo commesso degli errori che non ci appartenevano da tanto tempo. Nelle ultime due partite abbiamo sbagliato due volte 45' minuti: per un motivo il secondo tempo con la Sampdoria e il primo a Crotone, dove non abbiamo approcciato la gara. Dobbiamo dimostrare che non siamo quelli lì e che siamo una squadra che può battere avversari forti".

COSA MANCA - "Per arrivare a certi livelli dove vogliamo arrivare noi, serve continuità. Certi passi falsi non dovevano esserci ma possono starci in un percorso di crescita. L'importante è imparare da queste lezioni, perché è stata una lezione pesante, e far in modo che non capiti più".

SCELTE - "Potrei confermare tutti gli undici per fargli la possibiltà di riscattarci o cambiare tanti giocatori. L'importante è avere la testa giusta. Ci stiamo preparando molto bene perché è una partita importantissima".

DIFFERENZE DOPO UN GIRONE - "Non credo non sia cambiato molto. Siamo partiti sei mesi fa a rincorrere e ancora adesso stiamo rincorrendo. Il traguardo è ancora un po' spostato: due settimane fa si facevano delle valutazioni, ora se ne fanno degli altri. Credo sia sbagliato: i bilanci di fanno alla fine. Vedremo allora quello che riusciremo a fare".

Inter-Milan, conferenza Pioli: "Squadra sta bene fisicamente"

CONDIZIONI FISICA - "Di norma quando ci sono risultati negativi si valutano scelte dell'allenatore e la condizione fisica. Questa non è un problema per noi, la squadra sta bene e corre di più degli avversari. Però bisogna correre bene e nelle ultime partite non lo abbiamo fatto. Bisogna correre non individualmente ma di squadra. Tutto però parte dalla testa".

STIMOLO - "Dopo la delusione, immediatamente dopo la partita abbiamo cambiato registro, trasformando la delusione nella voglia di ripartire subito".

SOCIETA' - "Anche e soprattutto dopo Crotone mi ha fatto sentire la vicinanza".

FUTURO MILAN - "Non lo so e mi interessa molto poco. So che futuro aspetta all'Inter perché conosco la proprietà e mi piacerebbe dare una soddisfazione anche a loro in questo derby".