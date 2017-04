Calciomercato Napoli, nome nuovo a centrocampo

Salvatore Lavino (Twitter @sal85lav)

13/04/2017 18:21

CALCIOMERCATO NAPOLI DIOUSSE' / Il giovane centrocampista Assane Dioussé sembra essere entrato nel radar del calciomercato Napoli. La società partenopea potrebbe proseguire con l'Empoli il proficuo rapporto instauratosi con i passaggi nelle ultime due stagioni dei vari Sarri, Zielinski, giunto però in azzurro dopo il ritorno all'Udinese, e Hysaj in Campania. Rapporto che poi il trasferimento di El Kaddouri sul binario opposto nel calciomercato di gennaio ha ulteriormente cementificato. Dioussé è un mediano classe 1997 di nazionalità senegalese, all'Empoli dal 2010, anno in cui entrò da ragazzino nel settore giovanile del club presieduto da Fabrizio Corsi.

Come caratteristiche ricorda un altro ex Napoli, Walter Gargano. Dioussé infatti è dotato di fisico minuto (1.75 cm per 68 kg), ma possiede grinta e dinamicità in grado di fare la differenza con un opportuno processo di crescita, grazie anche alla forza fisica di cui è dotato. Il ragazzo sa interpretare bene entrambe le fasi, specializzandosi ultimamente soprattutto in quella di impostazione, e può ricoprire senza problemi anche i ruoli di mezzala ed esterno. Nel campionato in corso, in cui ha totalizzato al momento 26 presenze (più 2 in Coppa Italia), il bravo mediano dell'Empoli ha fatto intravedere anche capacità di verticalizzazione, precisione dei passaggi e visione di gioco che potrebbero fare la differenza in un futuro non lontano, se il suo apprendistato per perfezionare la propria tecnica dovesse proseguire a dovere. Oltre ad altre opzioni che potrebbero apportare cambiamenti significativi nella rosa del Napoli, quella di puntare su Dioussé potrebbe essere una ottima scelta.

Calciomercato Napoli, la politica dei giovani e forti: Dioussé come Zielinski e Diawara

Infatti gli esempi di nuovi rampanti che sono andati all'ombra del Vesuvio per imporsi non mancano: Sarri può disporre di Piotr Zielinski, elemento che lui stesso ad Empoli ha contribuito a sgrezzare e riciclare a centrocampo dopo che il polacco aveva fatto il proprio esordio in Serie A da trequartista con Francesco Guidolin all'Udinese. E poi ci sono Amadou Diawara, coetaneo di Dioussé e che ha impressionato tutti per la sua maturità da veterano e Marko Rog, 'ragazzino terribile' che ha conquistato i tifosi del Napoli nonostante abbia avuto poche possibilità per farsi vedere. L'ex Dinamo Zagabria però le sue chance le ha sfruttate tutte al meglio.

Nel futuro del Napoli ci sono altri talenti in erba cui non manca niente per esplodere, come Zerbin e Leandrinho, integrati nella Primavera azzurra soltanto nello scorso mese di gennaio, ma che hanno fatto intravedere il potenziale di cui sono dotati. A questo drappello di campioncini potrebbe aggiungersi anche Dioussé, il quale troverebbe in Maurizio Sarri l'allenatore ideale per perfezionarsi. Alla luce delle situazioni contrattuali di alcuni big potremo vedere un Napoli molto rinnovato nell'undici titolare per la stagione che verrà.