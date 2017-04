Serie B, l'uomo della settimana: Jacopo Manconi fa volare il Trapani

Marco Orrù

14/04/2017 14:11

SERIE B MANCONI / La superlativa prestazione di Jacopo Manconi contro il Perugia, condita da una doppietta che ha consentito alla squadra siciliana di conquistare tre punti importanti, ha fatto sì che, l'attaccante ex Novara risultasse l'uomo della settimana. L'andamento positivo del giovane calciatore viene confermato anche dalle news Serie B che mettono in mostra il suo score da gennaio ad oggi: 9 presenze e 4 gol e 1 assist.

Manconi, l'uomo della settimana in Serie B

Attraverso ottime prestazioni, l'attaccante classe '94 sta rilanciando le quotazioni del Trapani in classifica, ma anche le sue, visto il rendimento altalenante della passata stagione dopo un avvio di carriera sfavillante. Il suo esordio in Serie B è arrivato all'età di 19 anni, con la maglia del Novara in un match contro il Bari. Subito dopo quella partita ne sono arrivate altre due, con Varese e Avellino, dove ha fornito due assist. Il primo gol è invece arrivato ad aprile 2014, nel match contro il Crotone, bissato due turni dopo proprio contro il Trapani. Il grande calcio si era accorto di lui, tanto che alcune squadre di Serie A l'avevano cercato.

Così come nella stagione 2014/2015, anche in quella successiva Manconi ha trovato poco spazio tanto da decidere in andare in prestito al Pavia. Ad inizio stagione, la società detentrice del suo cartellino decide nuovamente di cederlo in prestito ad una squadra di Lega Pro. Rispetto all'esperienza con il Pavia, Marconi riesce ad ambientarsi subito con la Reggiana conquistando il posto da titolare e mettendo a segno 6 reti. Le eccellenti prestazioni del classe '94 con la squadra emiliana, hanno spinto varie società di Serie B, tra cui il Trapani, ad interessarsi a lui. I quattro gol segnati finora con la maglia granata, hanno consentito alla squadra di mister Calori di allontanarsi dalla zona retrocessione e di attirare a sé l'attenzione di alcuni club di Serie A.