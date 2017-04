Calciomercato Juventus, UFFICIALE: rinnova Dybala

13/04/2017 12:06

CALCIOMERCATO JUVENTUS RINNOVO DYBALA / Ora è ufficiale: Paulo Dybala ha rinnovato il suo contratto con la Juventus. L'annuncio è arrivato questo mattina tramite il sito internet della società bianconera: Dybala ha firmato un accordo fino al 2022. Come si legge nel comunicato diramato dalla Juventus, i virtù del nuovo contratto al Palermo andranno 8 milioni di euro come premio di rendimento. Tale somma sarà corrisposta in quattro rate annuali a partire dalla stagione 2018/2019.