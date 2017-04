13/04/2017 12:00

MLS NOCERINO KAKA / Antonio Nocerino ha iniziato il proprio processo di recupero dopo l'infortunio accusato in campo giorni fa. Questo però non gli ha affatto tolto il sorriso e, in un video pubblicato sui social, l'ex Milan si è mostrato al fianco di Kakà: "Come stiamo messi? I dolori non vanno via, si spostano solo".

Divertita la risposta di Kakà: "Stiamo messi bene, non riusciamo a camminare ma siamo alla grande".

L.I.