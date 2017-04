FOTO - Closing Milan, sono arrivate le firme di Han Li e Fininvest

Matteo Bellan (Twitter @TeoBellan)

13/04/2017 12:11

CLOSING MILAN / Mattinata storica per il Milan, che sta per cambiare proprietà dopo 31 anni. Silvio Berlusconi ha deciso di vendere il club con cui ha vinto 29 trofei e in queste ore si sta sancendo il tanto atteso closing. Il 'Diavolo' passerà da Fininvest alla Rossoneri Sport Investment Lux di Yonghong Li. Una cessione dell'intero pacchetto azionario in mano alla holding di via Paleocapa, ovvero il 99,93% delle azioni (valutate 520 milioni di euro). Una giornata quasi surreale, che chiude un importante capitolo della storia rossonera per aprirne una nuova. Le news Milan degli ultimi giorni avevano ormai portato a credere che stavolta l'operazione si sarebbe conclusa, dopo i rinvii dei mesi scorsi.

Closing Milan, la cessione rossonera è cosa fatta

In mattinata poco dopo le 9:00 è iniziata una riunione tra legali e advisor presso lo studio legale Gianni Origoni & Partners in Piazza Belgioioso a Milano. Poi sul posto sono giunti prima i manager Fininvest Danilo Pellegrino e Alessandro Franzosi, poi Han Li e Marco Fassone. Più tardi pure Adriano Galliani si è recato sul luogo.

E nel mentre è anche spuntata la foto delle firme sulla documentazione riguardante il closing della cessione del Milan. A firmare Han Li per la parte cinese e l'amministratore delegato Pellegrino per Fininvest. La cessione del 'Diavolo' è divenuta ormai realtà. A questo punto si attende il comunicato ufficiale congiunto della holding della famiglia Berlusconi e della Rossoneri Sport Investment Lux. In serata ci dovrebbe essere una cena ad Arcore tra i rappresentanti del 'vecchio' Milan e quelli del 'nuovo'. Domattina conferenza stampa della nuova proprietà e dalle 14:30 Assemblea dei Soci, a cui dovrebbe seguire una visita a Milanello di Yonghong Li, Han Li, Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli. Poi sabato prima presenza ufficiale a San Siro per il derby.

Tra i primi banchi di prova del nuovo corso rossonero ci sono la permanenza di Vincenzo Montella e i rinnovi di contratto di giocatori come Gianluigi Donnarumma, Suso e Mattia De Sciglio. Poi in estate sarà la volta del calciomercato in entrata, da cui i tifosi si aspettano colpi di buon livello.