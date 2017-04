DIRETTA Liga, Sporting Gijon-Real Madrid 1-1: segui la cronaca LIVE

Maurizio Russo

15/04/2017 16:15

DIRETTA SPORTING GIJON REAL MADRID LIVE / Reduce dal bel successo in trasferta contro il Bayern Monaco nell'andata dei quarti di Champions League, il Real Madrid si rituffa nella Liga spagnola. Nel match valido per la 32esima giornata, la squadra di Zidane fa visita al pericolante Sporting Gijon di Ferrer con l'obiettivo di vincere per allungare ulteriormente sul Barcellona impegnato in serata. Calciomercato.it vi offre il match del 'Molinon' in tempo reale.