Sampdoria, agente Schick rifiuta aumento della clausola rescissoria

13/04/2017 11:51

CALCIOMERCATO SAMPDORIA SCHICK INTER / Tanti i club interessati a Patrik Schick, giovane che sta esplodendo in serie A con la maglia della Sampdoria. Tante le partenze dalla panchina per lui, che ha saputo comunque mettersi in mostra, al punto che l'Inter vorrebbe portarlo a Milano già nella prossima stagione.

La clausola rescissoria inserita nel suo contratto al momento consentirebbe una vendita per 25 milioni di euro. La società pare propensa ad aumentarla, così da massimirazzare un'eventuale cessione, che consentirebbe comunque un'ottima plusvalenza, dopo un solo anno. Il procuratore di Schick, Paska, non sarebbe però intenzionato ad accettare, come riportato dal 'Secolo XIX', proprio perché una cifra del genere consentirebbe un'eventuale cessione più agevole a un top club.

L.I.