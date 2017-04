Calciomercato: Juventus, si riparte da Dybala. Sogno Fabregas per il Milan. Berardi-Inter, ci siamo

Martin Sartorio ( Twitter: @SartorioMartin)

13/04/2017 12:30

CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER MILAN / Si programma il futuro in casa dei grandi club italiani. Milan e Inter, che sabato giocheranno il primo derby tutto cinese, sono intenzionati a ridurre il gap dalla Juventus. La stagione, che si sta per concludere, non ha certo regalato molti sorrisi alle milanesi. Soprattutto i nerazzurri, che nonostante un calciomercato Inter faraonico, rischiano di chiudere la stagione fuori dall'Europa. Sta andando meglio ai rossoneri di Vincenzo Montella. Il club, che si sta apprestando a vivere un passaggio storico (è atteso in giornata il passaggio di consegne del Milan), sarebbe attualmente qualificato in Europa League e ha messo in bacheca l'ennesimo trofeo, la Supercoppa Italia. Soddisfazioni ma nulla a confronto ai fasti di un tempo.

Milan e Inter sono chiamati a tornare al top e avvicinarsi il più possibile alla Juventus. I bianconeri, sempre più lanciati su tutte e tre le competizioni, hanno le idee chiare e sono pronti ad essere protagonisti anche nel prossimo calciomercato estivo. La Juventus ripartirà dal rinnovo di Dybala, il Milan torna a sognare il colpo Fabregas e l'Inter, sempre più italiana, si avvicina a Berardi: le idee per il prossimo calciomercato sembrano davvero abbastanza chiare.



Calciomercato Juventus: Dybala il primo colpo, poi la ciliegina a centrocampo

Paulo Dybala si è preso la scena. L'argentino, protagonista assoluto in Champions League con la doppietta che ha steso il Barcellona, è il calciatore da cui i bianconeri sono intenzionati a ripartire per dare continuità al progetto. L'ex Palermo è corteggiatissimo soprattutto in Spagna, dove Real Madrid e Barça sono pronti a fare follie, ma per la prossima stagione sarà tutto inutile. Per il rinnovo di Dybala fino al 2022 con la Juventus è tutto fatto: adesso è arrivato anche l'annuncio ufficiale. Per il fenomeno argentino un ingaggio all'altezza del proprio talento da top player. Il calciomercato Juventus prevederà poi quasi certamente l'acquisto di un grande centrocampista. Quel centrocampista sfuggito l'estate scorsa. Il rinforzo arriverà, con ogni probabilità dalla Francia. Matuidi è tornato nei radar bianconeri ma non sembra essere più il nome in cima alla lista, dove adesso ci sono Tolisso del Lione, Fabinho del Monaco e Marco Verratti del Psg. Per quest'ultimo però bisognerà fare i conti con le resistenze dei francesi e con la concorrenza dell'Inter.

Calciomercato Milan, da Fabregas ad Aubameyang: i cinesi programmano il futuro

E' la giornata della svolta. In casa Milan oggi comincia davvero una nuova era. Una volta ultimato il closing la nuova proprietà potrà così cominciare a lavorare seriamente in vista della prossima stagione. Il calciomercato Milan sarà finalmente libero da ogni paletto e il duo Mirabelli-Fassone potrà lavorare in estrema libertà per rafforzare la squadra agli ordini di Vincenzo Montella. I rossoneri non possono che ripartire dal tecnico, che nonostante le mille difficoltà, è riuscito a tirar fuori il meglio dalla propria squadra. Non è ancora molto chiaro quale sarà il budget ma i nomi fanno già sognare in grande. In avanti si sogna il colpo da 90. Aubameyang è in cima alla lista dei desideri del Milan ma vengono tenuti sottocchio anche Karim Benzema e Alvaro Morata del Real Madrid. La nuova proprietà sembra intenzionata a mettere a segno 4 colpi importanti. Dietro, il Milan ripartirà da Kolasinac e molto probabilmente da Musacchio, sfumato la scorsa estate. A centrocampo torna di moda il nome di Fabregas, il calciatore indicato per far fare il salto di qualità alla mediana rossonera. A dire addio potrebbero essere De Sciglio e Deulofeu. I rinnovi di Suso e Donnarumma dovranno, invece, essere le priorità dei cinesi. Il nuovo Milan non può che ripartire dai due giovani calciatori.

Calciomercato Inter: Berardi ad un passo, poi sarà rivoluzione in difesa

In attesa di conoscere il futuro di Stefano Pioli, l'Inter sta programmando il prossimo calciomercato estivo. L'obiettivo principale Berardi, stando alle ultime notizie, sembra davvero ad un passo. Rinforzato l'attacco, i nerazzurri guarderanno, poi, alla difesa, dove potrebbe esservi una vera e propria rivoluzione. L'Inter per la campagna acquisti disporrà di ben 150 milioni di euro e parte di questo budget verrà usato per un centrale da affiancare a Miranda e per due terzini. Il nome in cima alla lista dei desideri è quello di Manolas, per il quale l'Inter deve battere la concorrenza di Juventus e Manchester United. L'alternativa parla sempre 'romano'. I nerazzurri, infatti, seguono con interesse anche de Vrij. Sulle fasce, invece, si proverà a riportare in Italia Darmian e a strappare Conti all'Atalanta. Nel mirino resta sempre Ricardo Rodriguez del Wolfsburg. A centrocampo, infine, si proverà a convincere il Psg a cedere Verratti, ma come detto non sarà per nulla facile.