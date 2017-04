Calciomercato Roma, da Kessie a Dolberg: il punto sui movimenti in entrata

Michele Spuri

13/04/2017 11:39

CALCIOMERCATO ROMA ACQUISTI / In attesa di conoscere il futuro di Luciano Spalletti e dell'ufficialità di Monchi, il calciomercato Roma è già entrato nel vivo. Fase sempre più avanzata con l’Atalanta per Franck Kessie, per il quale i giallorossi spenderanno tra i 25 e i 30 milioni di euro. Per quanto riguarda i rinnovi, invece, si continua a parlare con Daniele De Rossi e Kevin Strootman, olandese che avrebbe chiuso le porte all’Inter, non convinta dal canto suo ad affrontare una spesa folle in caso di prolungamento dell'ex PSV. Chi nella capitale arriverà sicuramente è il neo ds Monchi, che il 27 sbarcherà a Roma, mentre chi potrebbe arrivare è Giovanni Simeone, attaccante del Genoa e figlio di Diego, una delle ultime suggestioni giallorosse.

Calciomercato Roma, da De Paul a Dolberg: occhio ai giovani

Un altro giocatore seguito dai capitolini è Rodrigo De Paul dell’Udinese, mentre viene sempre monitorato Hakim Ziyech, cercato già lo scorso anno dalla Roma. Non ci sono novità riguardanti il futuro di Lorenzo Pellegrini, se non il continuo e costante interesse anche di Inter, Milan e Juventus, le quali guardano da spettatori, in attesa di capire se la Roma eserciterà il diritto di riacquisto fissato a 10 milioni di euro per il centrocampista classe ’96. Continua il mercato dei giovani in casa giallorossa, infatti piace molto Dolberg dell’Ajax, e sempre in Olanda viene seguito anche Milot Rashica, esterno destro offensivo classe 1996 del Vitesse, nome caldo del calciomercato europeo.